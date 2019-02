Tarmo Tamm spordiliidu "Jõud" toetamisest: iga summa on maapiirkondade spordile oluline

"Maaeluministeerium on aastaid toetanud spordiliidu "Jõud" regionaalset sporditegevust, mis on üks olulisi maaelu komponente," ütles Tamm Delfile. "Maapiirkonna elukeskkonna edendamine läbi selliste elukeskkonna komponentide nagu tervise edendamise ja sportimise võimaluste tagamine, on maaeluministeeriumi jaoks oluline prioriteet," lisas ta.

Endise spordimehena ei hakanud Tamm enda sõnul spordiliidu "Jõud" toetamise traditsiooni muutma, sest iga toetav summa on maapiirkondade spordile oluline. "Kuidas edaspidi kokkuleppeid sõlmitakse ja rahastamisega jätkatakse on edasiseks arutlemiseks, aga tähtis on, et spordivaldkond otsustest ei kaotaks ja noortel oleks maapiirkondades võimalus spordiga tegeleda," rõhutas ta.

Vaberakond esitas kuriteoteate Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi peale, kes oli aastatel 2011–2014 samaaegselt nii põllumajandusminister kui ka Eestimaa Spordiliidu "Jõud" president. Maaeluministeerium on siiski toetanud spordiliitu nii enne kui ka pärast Seedri ministriksoleku aega.