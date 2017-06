Tarmo Tamm kakskeelsest teavituskampaaniast: riigiasutuse info peab jõudma võimalikult tõhusalt riigis elavate inimesteni

Maaeluminister Tarmo Tamm vastas riigikogu liikmete Henn Põlluaasa, Martin Helme, Mart Helme, Uno Kaskpeiti, Jaak Madisoni, Raivo Põldaru ja Arno Silla 4. mail esitatud arupärimisele kakskeelsuse kohta ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias.

Arupärijad viitasid asjaolule, et seoses aprilli lõpus toimunud kalasadamate päevaga saatis Maaeluministeerium laiali venekeelseid pressiteateid. Arupärijad soovisid teada, miks Maaeluministeerium kui Eesti Vabariigi valitsusasutus, kus ametlik asjaajamiskeel on eesti keel, saadab eesti meediale ja avalikkusele välja venekeelseid pressiteateid.

Tamm selgitas, et Eesti riigiasutuste ametlik asjaajamiskeel on eesti keel. Ka pressiteated saadetakse välja enamasti eesti keeles ja kui selleks on vajadust, siis ka inglise või vene keeles. „Riigiasutuse info peab jõudma võimalikult tõhusalt riigis elavate inimesteni. See on igasuguse riigipoolse teavitustegevuse mõte,“ ütles Tamm. Ta märkis, et seepärast on paljude riigiasutuste veebilehed kolmes keeles, näiteks riigikogu, vabariigi valitsus, ministeeriumid, maksuamet jt.

Ka pressiteateid teevad riigiasutustest näiteks riigikogu, Vabariigi Valitsus, ministeeriumid vastavalt vajadusele kolmes keeles, ja nii juba aastaid. Ka kõikidel suurematel Eesti meediagruppidel on oma venekeelsed toimetused ja väljaanded, näiteks olgu siinkohal toodud Postimees, rus.postimees.ee, Delfi rus.delfi.ee ja Rahvusringhäälingu telekanal ETV+, mida teatavasti rahastatakse maksumaksjate raha eest ja mis on avalik vene kanal.

Tamme sõnul peab Maaeluministeerium lugu kõikidest ajakirjanikest ega arva, et nende eesti keele oskus on napp. Pressiteate tegemine inglise või vene keeles aitab vajaduse korral kaasa informatsiooni kiiremale levikule. Ta selgitas, et Maaeluministeerium ei aja varjatud kakskeelsuse poliitikat.

Novikov: vene auditooriumile räägib ka Helme vene keeles

Riigikogu liige Andrei Novikov sõnas, et EKRE päring maaeluministrile venekeelse pressiteate kohta oli kummaline, sest vene meediaga suhtleb Mart Helme ka ise vene keeles.

Novikov ütles, et tema arvates on EKRE sõdimine ühe ministeeriumi venekeelse pressiteatega kummaline, sest oma sõnumi edastamine ka venekeelses infoväljas ei ole ebatavaline. „Kui meil on venekeelne rahvusringhääling, Delfi, Postimees ja neil on lugejaid-vaatajaid, siis on mõistlik ja vajalik, et oma sõnumit soovitatakse ka neile edastada. See, et pressiteade oleks võimalikult kasutamisvalmis, on täiesti tavapärane kommunikatsioonipraktika ega näita suhtumist ajakirjanike keeleoskusesse või midagi muud, nagu arvavad Helmed,“ rääkis riigikogulane.

Ta tõdes, et EKRE esimees Mart Helme on küll üks arupärimise allakirjutanu, kuid ta ei mäleta, et venekeelses meediaruumis räägib ta ise vene keeles. „Eeldan, et Mart Helme ei räägi ETV plussis vene keeles varjatud kakskeelsuse sisseviimiseks, vaid selleks, et oma sõnumit paremini edastada ka selle kanali vaatajate seas,“ ütles Novikov ning lisas, et EKRE arupärimine polegi tegelikult midagi muud, kui vastandamise kasutamine kohalikeks valimisteks, sest sisu arupärimisel puudus.