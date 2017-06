Tarmo Kruusimäe asub riigikogu liikmeks

Riigikogu juhatus otsustas, et seoses riigikogu liikme Ken-Marti Vaheri ja asendusliikme Liisa-Ly Pakosta tagasiastumisega asub 2. juunil riigikogu liikmeks asendusliige Tarmo Kruusimäe.

Vaher asus tänasest tööle Euroopa kontrollikotta Juhan Partsi kabinetiülemana ja lahkus selle tõttu riigikogust.

„Pärast põhjalikku kaalumist otsustasin vastu võtta Juhan Partsi ettepaneku asuda tööle tema meeskonnas. Tegu on kaaluka võimalusega kaasa rääkida Euroopa poliitikate kujundamises ning teha rahvusvahelist tööd,” selgitas Vaher oma otsust.

Vaheri asendusliige riigikogus on praegune võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, kes teatas esmaspäeval, et teeb otsuse riigikogu liikmeks mineku osas hiljemalt täna, enne riigikogu juhatuse korralist istungit. Pakosta teataski täna varahommikul, et loobub riigikogu liikme kohast ja jätkab tööd riigiametnikuna. „Väljusin poliitikast kaks aastat tagasi, et pühenduda Eesti inimeste võrdsetele võimalustele ja leian, et praeguses ametis saan olla Eestile kasulikum,” selgitas ta.

Pakostast järgmine asendusliige on Tarmo Kruusimäe, kes Vaheri asemel riigikokku suundub.