Tarand: selle vähese pealt, mida Pevkur ja Michal on programmiliselt avalikkusele öelnud, sisuliselt vahet neil ei ole

ERM-i avalike suhete juht Kaarel Tarand leiab, et selle vähese pealt, mida Reformierakonna juhiks pürgivad Hanno Pevkur ja Kristen Michal on programmiliselt avalikkusele öelnud, siis sisuliselt vahet neil ei ole.

"Ega keegi ootagi Churchilli vi Roosevelti ilmumist poliitilisele areenile. Publiku ootuste latt on madalal ja selle ületamiseks piisab, kui oma ütlustes suuri möödapanekuid ja loogikavigu ei tehta," kirjutas Tarand Sirbis ilmunud arvamusloos.

Siiski leiab Tarand, et Pevkuril möödapanekut vältida siiski ei õnnestunud, kui postitas enne aastavahetust Facebookis jutupunktid "Minu ideed Eesti arenguks". "Juba avalauses kuulutab Pevkur, et opereerib endiselt vasaku-parema teljel, millega juba pikka aega pole olnud midagi peale hakata. Kuidas küll võiks sobida erakonna esimeheks ja seega potentsiaalselt riigi peaministriks inimene, kes deklareerib: "Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust tähendab, et Euroopa Liidus tekib vältimatu vajadus kaine ja ratsionaalse poliitika järele ja selle koha peab sisse võtma Eesti. Päriselt ka või? Eesti võtab laua taga sisse maailma suuruselt viienda majanduse, ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme ja tuumariigi koha? Briti ja Eesti diplomaatia on võrdsed? Kas need kingakesed natuke suureks ei jää?"

Lisaks imestab Tarand, et suurerakonna juhtide Siim Kallase ja Andrus Ansipi mantli ja Taavi Rõivase pihiku pärijaks pürgijaid on ainult kaks. "Konkurents on pehmelt öeldes kõhnake erakonnas, kus väidetavalt väärtustatakse ettevõtlikkust ja edasipüüdlikkust, kus teatakse absoluutselt kõike juhtimisest, rahva ja riigi tegelikest vajadustest. Isegi presidendi kohale oli reformierakonnas rohkem kandidaate kui nüüd. Seletused, et üks või teine on praegu hõivatud muu töö ja missiooniga, ei kõla väga veenvalt".