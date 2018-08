Tarand otsib erakonda, mille nimekirjas riigikokku kandideerida

Tarand ütles, et Artur Talvik pole oma erakonna loomise mõtet lähemalt kommenteerinud. Tarand ise toetab keskkonnasõbralikku liikumist. Tarand ütles, et Vabaerakonna demokraatiapakett pole kuhugi kadunud, aga need ei saa tuge, kui toimub pereheitmine ja kogu energia läheb siseelu korraldamisele.

Tarand kahetses, et Vabaerakonna hiljutistel sisevalimistel ei olnud kahte esimehekandidaati. Ta ütles, et ei osanud ette näha, et Artur Talvik loobub kandideerimast.

Ta kordas oma kriitikat erakondade suhtes ja ütles, et erakonnaseadust tuleks muuta.

Ta nentis, et kunagi keelati riigikogu valimistel valimisliidud, mis pole mõistlik. "Mina oma väikese mõistusega aru ei saa, miks peaksime praegusel ajal neid keelama," ütles Tarand.

Aga kus ta siis kandideerib? "Sellele küsimusele vastuse annab aeg. Olen jaanuarist kritiseerinud erakonnajuhtide otsust minna 2019. aasta valimiskampaaniasse 2018. aasta jaanuaris," ütles Tarand. Tema sõnul on valimiskampaaniaks ette nähtud lühem aeg enne valimisi.

Ta ei välistanud siiski kandideerimist mõne olemasoleva erakonna raames. Ta nõustus saatejuhi tõlgendusega, et Tarand on saadaval ja ootab ettepanekuid.