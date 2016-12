Tarand: kui Savisaar võlga ei tagasta, võib Keskerakond riigi rahast ilma jääda

Kui Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar või erakond ise esitatud nõuet Tallinna linnakassasse tagasi ei maksa, võib siseministeerium seaduse järgi jätta erakonna ilma makstavast riigi toetusest, ütles erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) aseesimees Kaarel Tarand.

"Seadus näeb ette, et kui erakond ja tema liikmed ei täida neid ettekirjutusi, mis on järelevalve teinud, rikuvad seadust ja ei reageeri sellele, siis võib riik omapoolse sunnivahendina vähendada selle riikliku parlamendierakondadele antava toetuse suurust," ütles Tarand ERR-ile.

Tarand selgitas, et selleks peab komisjon saatma avalduse siseministeeriumile ja seejärel peab vastava otsuse tegema siseminister.

Makstavat toetust on võimalik seaduse järgi vähendada ettekirjutuses märgitud annetuse summa kuni kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 protsenti kogu toetusest.

"See on selline meede, millega üritatakse tagada seda, et Tallinna linn saaks oma raha tagasi," sõnas Tarand.

Täna pealelõunase seisuga ei olnud Oliver Nääsilt kirja veel tulnud. Savisaare advokaat Oliver Nääs ütles eile "Aktuaalsele kaamerale", et klient pole teda volitanud seda teemat kommenteerima.