Harju maakohus võttis Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla 38-aastase mehe, keda kahtlustatakse ööl vastu möödunud laupäeva Maardus 48-aastase mehe tapmises.

Kahtlustuse kohaselt puhkes Maardus Kallasmaa tänaval asuvas korteris kahtlustatava ja kannatanu vahel tüli, mille käigus 38-aastane mees lõi kannatanut kahel korral noaga selga. Kannatanu suri noahoopide tagajärjel sündmuskohal.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kase sõnul saavad paljud tapmised alguse just omavahelistest tülidest, mida üritatakse lahendada jõhkra vägivallaga. „Ka antud juhul viis tapmiseni kahe mehe vahel puhkenud tüli, mida omakorda võimendas alkohol,“ ütles Kask.

„Kuna kahtlustatav on kriminaalkorras varem karistatud ning võib seega toime panna uue kuriteo või hakata kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma, esitasimegi kohtule tema vahistamistaotluse,“ lisas vanemprokurör. Tapmises kahtlustatav mees võeti vahi alla esialgu kuni kaheks kuuks.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul oli kahtlustatav politsei saabudes sündmuskohalt lahkunud. „Pärast tunnistajatega rääkimist ja sündmuskoha vaatlust said politseinikud teada võimaliku teo toimepanija isiku,“ rääkis Kumm. Seejärel said korrakaitsjad mehega ühendust. „Jälitusametnik veenis meest, et kõrvalehoidmine muudab olukorra hullemaks. Kahtlustatav naasis sündmuskohale, kus ta ka kinni peeti,“ lausus Kumm.

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust tapmist käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel. Tapmises süüdi mõistmise korral võib kohus karistuseks mõista kuue- kuni viieteistaastase vangistuse.