Tapa valla sotsiaalametnik Jootme tragöödiast: lapsed on hoitud ja see on kõige tähtsam

"Praegu on lapsed vanaema juures ja hoitud. See on kõige tähtsam. Mis tulevikus saab, me veel ei tea," ütles Tapa valla haridus- ja sotsiaalosakonna sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla Delfile kolme lapse kohta, kellest kaks käivad lasteaias ja üks koolis.

29-aastase Merje kadumisest Lääne-Virumaal Tapa vallas Jootme külas andsid politseile teada tema lähedased möödunud neljapäeva õhtul kella 18.40 ajal.

"Merje ei olnud lähedaste sõnul varem ette teatamata lahkunud ja nad hakkasid tema pärast muret tundma. Asusime naist otsima, selgitasime võimalikku liikumissuunda ja positsioneerisime telefoni. Asjaolusid selgitades jõudsime infoni, et tema kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et naine üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga. Paraku politseini infot naise ja mehe võimalikust varasemast lähisuhtevägivallast jõudnud ei olnud," rääkis Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste.

Laupäeva varahommikul leiti Tapa vallas Jootme küla lähedal asuvast metsast neljapäeval kadunuks jäänud Merje vägivallatunnustega surnukeha.

Politseinikud pidasid reedel veidi enne südaööd kinni Merje endise abikaasa, 31-aastase Madise. Mehele esitati kahtlustus tapmises. Sündmuskohal tööd teinud eksperdi esialgsel hinnangul suri naine kadumise päeval.

Eile võeti Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ning Viru maakohtu loal oma endise abikaasa tapmises kahtlustatav Madis vahi alla.