Tapa sõjaväelinnakus lõikas ehitaja kaabli läbi ja tekitas tulekahju

Täna õhtupoolikul süttis Tapa sõjaväelinnaku territooriumil katlamaja. Inimesed põlengus kannatada ei ole saanud.

Katlamaja haldab Riigi kaitseinvesteeringute keskus, mille kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling märkis, et põleng tekkis pärast seda, kui ehitaja oli ehitustööde käigus kaabli läbi lõiganud.

Põlengu tagajärjel jäi kogu linnak vooluta.

"Kuna ajateenijad on läinud või minemas linnaloale, on linnakus oluliselt vähem inimesi kui tavaliselt," märkis Mühling. Tema sõnul on põleng praeguseks kustutatud ja käivad elektri taastamistööd, mis loodetakse täna õhtuks lõpule viia.