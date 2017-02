Tapa sõjaväelinnakus kukkus tööline upitajalt alla

Eile juhtus Tapa sõjaväelinnaku ehitusobjektil tööõnnetus, milles eraettevõtte töötaja kukkus upitaja otsast alla ning sai vigastada.

Õnnetus juhtus Tapa sõjaväelinnaku ehitusobjektil, millel teostas töid ettevõte OÜ Estomet.

"Ettevõte on alustanud juhtunu osas tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimist. Seni kommentaare jagada ei saa. Samuti ei saa rääkida kannatanu tervislikust seisundist," ütles Estometi juhiabi-raamatupidaja Merli Maiste Delfile.

"Õnnetus juhtus ühel Tapa linnaku ehitusobjektil, kus töötab tsiviilfirma ning 1. jalaväebrigaadi teenistujad ega töötajad sellega seotud ei ole," ütles 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser Sander Mändoja Delfile.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel kinnitas, et inspektsiooni on saabunud teade Tapal toimunud tööõnnetusest, milles inimene kukkus upitajalt alla. "Alustasime uurimist ja täpsemaid detaile me praegu avalikustada ei saa," lisas Abel.