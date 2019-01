Tantsupeo piletid võivad peagi otsa saada

"Sellel hetkel, kui me alustasime kell 14 oma pressikonverentsi, oli müüdud kokku laulu- ja tantsupeo pileteid üle 13 000," ütles Sten Weidebaum Delfile.

Kokku on tantsupeol kolm etendust ja igaühele neist on pileteid umbes 10 000. Seega võivad tantsupeo piletid peagi otsa saada. "Ka varasematel aastatel 2017 ja 2014 müüdi tantsupeo etendused enne tantsupeo toimumist välja, huvi on aasta-aastalt kasvanud.

XXVII laulupeo avakontsert toimub laupäeval, 6. juulil pärast rongkäiku ning laulupeo teise päeva suurkontsert pühapäeval, 7. juulil. Mõlemale kontserdile on saadaval piletid nii üldalale kui ka nummerdatud istekohtadega pingisektoritesse. Tantsupeo etendust mängitakse neljapäeval, 4. juulil ja reedel, 5. juulil kokku kolmel korral.