Tants süstlavahetuspunkti ümber jätkub: Raimond Kaljulaid nimetab sotsiaalministeeriumit düsfunktsionaalseks

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul on Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid Sitsi 28 süstlavahetuspunkti vastu vaid selleks, et valimistel hääli koguda. Kaljulaid vastab, et tema meelest pole Jesse eriti arukas ja selle tõttu kannatab ka sotsiaalministeeriumi töö.

Kaljulaid sõnul ei ole ta ei ole keskuse kui sellise avamise vastu "Vastupidi, ma olen avalikult kaitsnud ja kaitsen ka tulevikus seisukohta, et selliseid keskuseid on vaja. Lihtsalt õiget asja tuleb teha õigesti," räägib ta.

Sitsi 28 süstlavahetuspunkti ei taha Kaljulaidi kinnitusel ka kohalikud elanikud ning ka halduskogu, kuhu kuuluvad ka Jevgeni Ossinovski erakonnakaaslased. "See süstlavahetuspunkt kahjustab elanike huve, riigi mainet ja koostööd riigi ning linna vahel," märgib Kaljulaid.

Reedel ärgitas Kaljulaid oma venekeelses blogis saatma töö- ja tervishoiuministrile Jevgeni Ossinovskile kirju, et viimane Sitsi 28 süstlavahetuspunkti avamise peataks.

Üleskutse peale võttis sõna sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, kelle arvates oli Kaljulaidi blogipostitus vaid valimispropaganda. "Kahetsusväärselt on Raimond Kaljulaid juba aasta otsa töötanud kahjude vähendamise keskuse avamisele vastu," märkis ta. "On väga kahju, et linnaosa vanem selle asemel, et teha samm elu turvalisemaks muutmise nimel linnaosas tegelikult töötab sellele vastu."

Kaljulaidi sõnul ei vasta Jesse väited tõele. "See on vale, et me ei ole midagi teinud kriisi lahendamiseks. Püüdsime esmalt omalt poolt toimiva lahenduse pakkuda. Selle lükkas Tervise Arengu Instituut tagasi ja pärast seda meie abi enam ei küsitud," kirjeldab ta.

Kaljulaid lükkab ümber selle, et ta seisukoht on kuidagi seotud kohalike omavalitsuse valimistega. "Maris Jessele ei pruugi Keskerakond meeldida, kuid see ei anna talle õigust oma ametis minetada poliitilist neutraalsust," räägib ta.

"Jesse sõnu lugedes saab mulle selgemaks, miks Ossinovski ministeerium selles küsimuses nii düsfunktsionaalne on ja miks Eesti uimastipoliitika on ummikusse jooksnud," jätkab Kaljulaid kriitikat. "Kui asekantsler ei räägi tõtt, minister aga kuulab asekantslerit - siis ei jõua olukorra kohta tõene info ka ministrini. Ja kui asekantsler ei ole eriti arukas, siis on keeruline sellise meeskonnaga head tulemust teha."

Ta lisab, et kui ministeerium oleks kevadel olnud nõus punkti avamise pooleli jätma ja linnaosa valitsusega koostööd tegema, oleks uus ja kõigile sobiva asukohaga süstlavahetuspunkt juba avatud. "Kuid mulle tundub, et TAI ja Jesse on algusest peale olnud ebaausad," lõpetab Kaljulaid.

Tervise Arengu Instituut on Põhja-Tallinnasse otsinud süstlavahetuspunktile ehk kahju vähendamise keskusele ruume alates eelmise aasta lõpust. Selle käigus on kaalutud 12 võimalikku asukohta, kuid kõiki asjaolusid arvesse võttes jäi Sitsi 28 sobivaimaks lahenduseks. Sitsi asum jääb Põhja-Tallinnas piirkonda, kus päeva jooksul liigub enim narkootikumide tarvitajaid, teenust vajatakse enim ning keskuse avamisega ei ole enam võimalik viivitada.