Tants ausamba ümber: Lihula sammas tuleb igaljuhul, olgu siis originaalis või PVC-plakatina

Malk nentis, et kuigi praegu tuuakse samba koopia, siis tegelikult on plaanis tuua originaalsammas ise. "Kena ta oleks küll. See on koht, kus 14 aasta tagune tegevus heastada, ehk käituti tol hetkel natukene valesti, muidu me ei räägiks sellest täna niimoodi," mõtiskles mees.

"Mälestuspäev on 74 aastat tagasi sõdinud meeste mälestuspäev, kes kaitsesid Eestit 1944 aasta augustis bolševistliku punaarmee sissetungi eest ning võitlesid ja langesid Eesti vabaduse nimel. Mälestada tuleb neid mehi selleks, et selline kangelaslikus võimaldas paljudel tavakodanikel võita aega ning põgeneda üle tormise mere ja säilitada meie Eesti Vabariigi iseseisvus de jure," lõpetas Malk.