Tanel Talve: parlamendi e-Eesti toetusrühm uurib võimalust e-valida nutiseadmetega ja ka valimispäeval

Parlamendi e-Eesti toetusrühm kohtub homme riigi valimisteenistuse juhi Priit Vinkeliga, et saada ülevaade e-valimiste võimalikest arendustest ja kuulata valimisteenistuse arvamusi, kuidas seadusandja võiks e-valimiste arengule kaasa aidata, teatasid sotsiaaldemokraadid.

„e-Eesti hoidmiseks ja kasvatamiseks on oluline panustada jätkuvalt ja pühendunult meie turvaliste e-teenuste arendusse, olgu siis teemaks e-valimised, e-maksuamet, e-tervis vms,“ ütles toetusrühma esimees Tanel Talve (SDE).

„Kohtumisel riigi valimisteenistuse juhiga räägime kindlasti sellestki, kuidas tulevikus saaks kodanik e-valida ka nutiseadmetega ja kuidas saaks e-valida ka valimispäeval. Olen kindel, et need mõlemad küsimused võiksid olla osa e-valimiste edasiarendamisest, sest me ei või unustada, et innovatsioonile ja digiarengule pühendunud Eestis andis viimastel valimistel kolmandik valijaid just nimelt e-hääle,“ rõhutas Talve.

Riigikogu e-Eesti 14-liikmelisse toetusrühma kuuluvad kõigi parlamendifraktsioonide esindajad.