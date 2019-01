Tanel Kiik: valitsus jäi kokku, sest eesmärk oli ühine. Keegi ei tahtnud siia kohustuslikus korras pagulaste horde

ERRile antud intervjuus meenutas Kiik ka hiljutist valitsuskriisi. "Mis puudutab võimalikku ohtu, et valitsus ei püsi, siis olin alati pigem seda meelt, et püsib. Aga tõesti, oli hetki, kui ma ei välistanud, et kompromissini ei jõuta ja erimeelsus võib lõpuks osutuda liiga suureks."

Ta selgitab, et valitsus jäi kokku sest eesmärk oli ühine. "Keegi ei tahtnud siia illegaalseid immigrante, kohustuslikus korras pagulaste horde, piiride lõdvendamist," arutles ta.

"Erinev oli vaade, kas ränderaamistik aitab seda eesmärki täita või ei. Selle eriarvamuse pealt hakata koalitsiooni lõhkuma ja uut kokku panema tundus nii meile kui ka teistele ennatlik ning oli õige, et seda ei tehtud."