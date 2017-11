Tanel Kiik: lihtsalt piinlik on lugeda Valdo Randpere avaldusi ID-kaartide kohta. Inimesed töötavad 24 tundi päevas, sest riigi päästmine on neile auasi

Rahvasaadik Valdo Randpere kirjutas, et ehkki IT-probleemides pole mdiagi ülearu erandlikku, võib ID-kaartide uuendamise ümber kõlavaid riiklikke sõnumeid pidada segasteks ja vastukäivateks. Talle vastab peaminister Jüri Ratase büroojuht Tanel Kiik, kes peab sellist seisukohta lausa uskumatuks ja ebariigimehelikuks.

Loen Valdo Randpere kommentaare ja imestan. Poliitik ründab PPA-d ja riigi ametkonda olukorras, kus Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Infosüsteemi Amet ning paljud teised töötavad sõna otseses mõttes 24 tundi ööpäevas ID-kaardi turvariski ja sellega kaasnenud probleemide lahendamise nimel. Lugemata töötunde ja tegemata vahet tööpäevadel ning nädalavahetustel.

Mul on olnud au ja võimalus kahe viimase kuu jooksul koos töötada PPA, RIA ja veel kümnete riigiasutuste esindajatega ning näen, kuidas inimesed annavad endast 100% ja rohkem, et ID-kaardi turvarisk ületada. Ametkondade tööeetika ilmekaks näiteks toon ühe PPA esindaja lause meie öisest e-kirjavahetusest: “Riigi päästmine on ikka auasi meile kõigile.” Olen näinud ja veendunud, et täpselt nii PPA, RIA ja teiste riigiasutuste töötajad mõtlevadki.

Eesti riik likvideeris koostöös ettevõtjatega turvariski, mille tekkeloos meil puudub igasugune roll. Loomulikult ei sündinud see ilma ootamatuste ja ebamugavusteta, sest tegemist ongi erakorralise olukorraga. Kõige raskemad ajad on nüüdseks loodetavasti möödas ning e-riik läheb ainult tugevamana edasi.

Kõike seda arvesse võttes on täiesti uskumatu, kuidas vähemalt sõnades aastaid e-riiki väärtustanud erakond on valmis ajutiste tõrgete ilmnemisel taaskord minetama riigimehelikkuse ning esimese kivi PPA suunas teele saatma. Lihtsalt piinlik.