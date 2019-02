Tanel Kiik: Keskerakond teeb koalitsiooni nendega, kellega saab ellu viia enim eesmärke

Kiik ütles, et eesmärk on valimised võita ja et peaministrina jätkaks Jüri Ratas. „Milline saab olema koalitsioon pärast 3. märtsi, on eeskätt valijate otsustada. Keskerakond moodustab valitsuse nende poliitiliste jõududega, kellega saame ellu viia kõige enam oma maailmavaatelisi eesmärke,” sõnas ta.

Kiige sõnul on Keskerakonna peamised eesmärgid erakorraline pensionitõus, ravijärjekordade jätkuv lühendamine, lapsetoetuste tõstmine ja noorte perede toetamine, aga ka riigieelarve põhjalik revisjon. „Loodame, et neid mõtteid toetab enamik parlamendierakondi sõltumata valimistulemustest ja uue koalitsiooni koosseisust,” sõnas ta.

Keskerakonna valijaist 24 protsenti toetaks pärast valimisi Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni. 17 protsenti toetaks senise koalitsiooni jätkamist ja 15 protsenti koalitsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga.

Jüri Ratase kui peaministrikandidaadi toetajate seas oleks 20 protsendiga populaarseim Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon.

Turu-uuringute AS küsitles 15.–28. jaanuarini kokku 834 valimisealist kodanikku.