Tänavusel oskuste aastal jõuavad tasuta koolitused ligi 12 000 inimeseni

Haridus- ja Teadusministeeriumis valminud riikliku tellimusega saab tasuta tööalast koolitust 11 687 inimest üle Eesti.

Kavas on 910 tasuta kursust 32 kutseõppeasutuses ja kutseõpet pakkuvas rakenduskõrgkoolis. Kursused on suunatud täiskasvanutele, kelle konkurentsivõimet ja tööalast toimetulekut õpe kasvatada aitab.

Kõige enam pakutakse kursusi arvutikasutuse, ehituse, majutamise ja toitlustamise alal. Viiendik kursustest on mõeldud vene keelt kõnelevale elanikkonnale ja valdav osa neist toimub Ida-Virumaal ja Tallinnas.

Kursuste eesmärk on pakkuda õppimisvõimalusi inimestele, kes seni on elukestvast õppest kõrvale jäänud või ei ole saanud end piisavalt täiendada. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel puudub erialane haridus. 20 – 160 tundi kestvad lühiajalised kursused on väga sobilikud ka töötavatele täiskasvanutele, kelle oskused vajavad kaasajastamist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on kursuste ettevalmistamisel arvestatud valminud OSKA raportiteid, kus on analüüsitud Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust metsanduse, majandusarvestuse ja IKT valdkonnas.

Esmakordselt koostati koolitustellimus kalendriaastaks. Selle väljatöötamisse kaasas ministeerium konkursi kaudu ligi poolsada eksperti erinevatest õppevaldkondadest.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“ raames.