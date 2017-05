Tänavusel Kevadtormil sai tõsiselt viga kuus sõdurit, kaks viibivad siiani raskes seisus haiglas

Täna lõppeval üle 8000 osalejaga suurõppusel Kevadtorm juhtus kümme tõsisemat traumat. Kannatanutest kolm viivivad siiani haiglaravil, neist kahe seisund on raske.

"Elektrilöögist põlema süttinud autos kannatada saanud võitleja sai eile haiglast välja ning suundus tagasi üksusesse. Kaks kannatanut on raskes seisus haiglas," ütles Kevadtormi teabeohvitser, leitnant Kristel Maasikmets Delfile.

Õppusel on tema sõnul ette tulnud ka kergemaid vigastusi nagu marrastused, põrutused või liigeste väänamised. Olulist erinevust vigastuste arvu osas võrreldes eelmiste aastatega aga ei ole, ka eelmisel aastal oli põletusi, tõsisemaid traumajuhtumeid oli neli. Tänavusest kümnest tõsisemast õnnetusest kvalifitseerub seaduse mõistes raskeks kuus. Neli sõdurit sai põletushaavu priimuse käsitsemisel, neli murdis luu ning kaks sõdurit said viga liiklusõnnetustes.

Tööinspektsiooni on Maasikmetsa sõnul jõudnud menetlemiseks vaid autoõnnetuses viga saanud võitleja juhtum. "Kevadtormil osaleb kokku üle 8000 kaitseväelase, reservväelase, kaitseliitlase ning liitlas- ja partnersõduri. Kevadtorm on suur õppus, mis on igapäevase väljaõppega võrreldes intensiivsem. Lisaks tuleb arvestades õppusel osaleva isikkoosseisu hulgaga ja tehtavate manöövrite intensiivsuse ja eripäraga".

Maasikmets lisas veel, et Eesti kaitseväele on ka üks õnnetus liiga palju ning et sõdureid õpetakse harjutusi läbi viima ohutult ja instrueeritakse neid võimalikest ohtudest pidevalt. Samuti juhitakse õppuse käigus kõigi teenistujate ettevaatlikkusele täiendavalt tähelepanu. Näiteks priimuse kasutamise kohta on õppusel läbi viidud täiendav ohutustehnika instruktaaž iga võitleja allkirja vastu.

Kaks väga rasket õnnetust

Eelmisel laupäeval kirjutas Delfi erinevatest Kevadtormil juhtunud õnnetustest. Näiteks ühes raskes õnnetuses sai piirituselampi käsitsenud ajateenija põletada ja viidi ravile Tallinnasse. Tema on üks kahest hetkel raskes seisus olevast kannatanust.

Kõige raskem õnnetus juhtus õppusel aga eelmisel teisipäeval, kui veok tagurdas reservväelasele otsa. Ohver sai raskelt viga ja vajas opetarsiooni.

Õnnetus juhtus Männiku harjutusalal taktikalise harjutuse raames. Rühm oli veoautodega rännakul ning jäi seisma imiteeritud miinivälja ees. Esimeses autos asunud meeskonnaülem jalastus ala kontrollimiseks ning liikus sõiduki taha, et see alast välja juhatada. Tekkis tulevahetus imiteeritud vastasega, meeskonnaülem varjus auto taha ning samal ajal alustas autojuht tagurdamist, et tulekontaktist eemalduda. Tagurdades ei näinud autojuht, et tema sõiduki taha jäi kaasvõitleja ja sõitis talle otsa.

Kaitseväelased andsid kannatanule kohapeal esmaabi ning kutsusid viga saanud sõdurile kiirabi, mis toimetas ta Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Reservväelase tervislik seisund on peastaabi teatel stabiilne. Tema lähedasi on juhtunust teavitatud.

Põhimõtteliselt sõideti mehest üle kaks korda - kehast käis üle nii tagumine kui esimene ratas. Väidetavalt arvas veoki juht esmalt, et sõitis üle kivist või juurikast ehk ta ei reageerinud väga kiiresti. Mees on ka hetkel ehk üle nädala hiljem raskes seisus haiglas.

Veidi kergem õnnetus juhtus aga 19. mai õhtul kella 18 paiku. Ida-Virumaal Sonda vallas Soonurme küla lähistel sõitis õppusest osa võtnud 35-aastane mees soomusautoga teelt välja. Juht ja sõidukis viibinud 33-aastane mees toimetati Rakvere haiglasse. Nemad on praeguseks juba haiglast koju saanud.

Enne seda, kolmapäeva õhtul tuli Lüganuse vallast Aidu küla juurest teade, et Eesti kaitsejõududele kuuluv maastikuauto Mecedes-Benz, mille katusel oli raadioantenn, sai kõrgepingeliini alt läbi sõites elektrilöögi ning süttis põlema. Päästjad andsid kannatanud üle kiirabile, lõikasid auto akujuhtme läbi ning kustutasid põlevat kulu ja võsa.