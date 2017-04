Tänavune rahvusvaheline tervisepäev on pühendatud depressioonile

Täna tähistatakse ülemaailmset tervisepäeva, mis sel aastal on pühendatud depressioonile

WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) eestvedamisel tähistatava tervisepäeva eesmärk on tõsta teadlikkust depressiooni tagajärgedest ja depressiooniga toimetulekust ning sellest, kuidas toetada depressiooni all kannatavaid inimesi. Tänavuse tervisepäeva sõnum on "Depressioon: räägime". Kuigi depressioonist ei pruugi end vabaks rääkida, siis rääkimine on esimene oluline samm tervenemise teel.

WHO äsja avaldatud 2015. aasta ülemaailmsete tervisehinnangute kohaselt on Euroopa piirkonnas 40 miljonit depressioonihaiget ning depressiooni levimus eri riikide elanikkonnas moodustab 3,8 protsenti –6,3 protsenti, Eestis hinnanguliselt ligi 6 protsenti. Aastas sooritatakse umbes 128 000 enesetappu.

Ehkki depressioon on väga levinud ja võib tabada igaüht igas eluetapis, diagnoositakse ja ravitakse seda haigust endiselt liiga vähe. Depressiooni ravi teraapia või antidepressantide või mõlema abil on mõjus ja ka kulutõhus. "Kuigi depressiooni on võimalik ravida ja ennetada, ei saa Euroopas vähemalt 75 protsenti kõigist sügava depressiooni all kannatajatest sobivat ravi. Rohkematest raviteenustest üksi ei piisa – vaja on ka suurendada teadlikkust ja mõistmist ning vähendada häbimärgistamist," ütles WHO Euroopa regionaaldirektor Zsuzsanna Jakab.