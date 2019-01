Tänavune laulu- ja tantsupidu on tavalisest ühe päeva võrra pikem

"Laulu- ja tantsupidu on aasta-aastalt kasvanud ja meeldiv on näha, et huvi peo vastu on jätkuvalt suur," ütles Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum Delfile.

Seekordse tantsupeo esimene etendus toimub tänavu juba neljapäeval. Teised kaks etendust ja rahvamuusikapidu toimuvad reedel.

Laulupidu saab alguse laupäeval toimuva rongkäiguga ning millele järgneb õhtune laulupeo avakontsert, mis kannab pealkirja "Õpetajale". Laulupeo põhikontsert toimub pühapäeval.

Olulisena tähistab tänavuse peoga oma 50. juubelit ka tuleteekond, mis on sel korral pikem kui kunagi varem. "See saab alguse juba 1. juunil ning läbib 33 päeva jooksul kõiki Eesti maakondi," sõnas Weidebaum.

Veel ühe uuendusena on otsustatud kasutada sel peol välisööklates biolagunevaid nõusid. "Kuivõrd laulu- ja tantsupidu on sel korral alkoholivaba, siis on ka ühekordsete nõude kasutamise vajadus väiksem," märkis Weidebaum.

Juhul, kui ilm peaks alt vedama, nagu juhtus 2017. aastal noorte laulu- ja tentsupeo ajal, püüavad korraldajad leida olukorra leevendamiseks alternatiivseid võimalusi. "Tegutseme samm-sammult vastavalt olukorrale," ütles Weidebaum.

"Laulu- ja tantsupidusid on 150 aasta jooksul peetud väga erinevates ilmastikutingimustes. Lisaks ilmaoludele muutub koguaeg ka meid ümbritsev linnaruum, mis pakub iga peoga täiendavaid võimalusi lahenduste otsimiseks," sõnas Weidebaum. Samuti on tema sõnul viimaste pidudega saandud väärtuslikke kogemusi, kuidas reageerida. "Näiteks oskame muusikatoimetaja sõnul nüüd eelmiselt laulupeolt saadud kogemusele toetudes orkestreid vihma korral laval paremini paigutada," lisas Weidebaum.