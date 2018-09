Tänavu on registreeritud ligi 140 HIV-i nakatunud ja 20 aidsi haigestunud inimest

Enim on tänavu HIV-i nakatunud inimesi Tallinnas, täpsemalt 60. Ida-Virumaal on nakatunud 26, Narvas 16, Harjumaal 14, Lääne-Virumaal ja Tartumaal kummaski viis, Pärnumaal kolm, Viljandimaal kaks ning Hiiu-, Järva-, Lääne-, Rapla-,Saare- ja Valgamaal igaühes üks inimene.

Kõige enam HIV-i nakatunuid täpselt 25, registreeriti sellel aastal maikuus. Märtsis tuvastati 19, augustis 18, veebruaris 17, aprillis ja juunis võrdselt 16, jaanuaris 14 ja juunis 12 nakatunut.

Aidsi haigestunuid on samuti enim Tallinnas, kus tänavu on haigestunud kaheksa inimest. Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Pärnumaal on haigestunud igaühes kolm, Hiiumaal, Ida-Virumaal ja Saaremaal igaühes üks inimene.