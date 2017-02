Tänasest saab taotleda madalapalgaliste tulumaksutagastust

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL) teatas, et alates tänasest kuni 31. märtsini on väiksema sissetulekuga inimestel võimalik Maksu- ja Tolliametist küsida tagasi osa tulumaksust ja prognoositavalt peaks mais jõudma raha kontodele.

Kokk ütles, et tagastust saab taotleda ligi 100 000 töötajat, kes teenisid aastas kokku alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus brutopalka. „Tagasi on võimalik saada minimaalselt 1 euro kuni maksimaalselt 709 eurot, mida saavad need kelle brutopalk oli 2016. aastal 480 eurot. Selleks tuleb internetis Maksu- ja Tolliameti kodulehel või teenindusbüroos täita ära vastav taotlus,“ rääkis ta.

„Tagasimakse suurus on sõltuvuses eelmisel aastal teenitud sissetulekust ja töötatud kuude arvust. Kuna tagasimakse ei saa olla suurem kui tasutud tulumaks, saavad väiksema tagasimakse need, kes on saanud rakendada muid maksuvabastusi, näiteks eluasemelaenu intressilt, annetustelt, koolituskuludelt, samuti teise lapse maksuvaba tulu jms. Seetõttu on iga inimese tagasimakse erinev,“ selgitas ta.

„IRL-i tagasimakse idee sisuks on, et riik ei peaks võtma tulumaksu neilt töötavatelt inimestelt, kellel on madala palgaga niigi keeruline toime tulla. See raha jõuab osalt tagasi tarbimisse ja elavdab sellega Eesti majandust. Loomulikult vähendab madalama palgaga töötavate inimeste sissetulekute kasv ka vaesust ja ebavõrdsust,“ rääkis Kokk.

Lõpetuseks tuletas majanduskomisjoni esimees meelde, et järgmisel aastal astutakse samm edasi ning kuni 1200 eurose töötasu korral on 500 eurot maksuvaba.