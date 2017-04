Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura võrgustiku ala.

Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal ning alates 2017. aastast ka sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal, mis on väljaspool Natura võrgustiku ala.

„Hea meel, et nüüdsest laieneb hüvitis ka metsaomanikele, kelle mets jääb Natura võrgustikust väljapoole, kuid on ometigi rangete piirangutega koormatud,“ märkis SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun. „Kogu ühiskond tarbib hüve, mida selline puutumatu looduskeskkond pakub. On õiglane, et eraomandi kasutuspiirangud ka piisavalt hüvitatud saavad,“ täpsustas Aun.

Hüvitise määr on sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas ning Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal 60 eurot hektari kohta aastas. Taotlemise tingimustega saab tutvuda erametsaportaalis: SIIN.

Kõige kiiremini ja mugavamalt saab hüvitist taotleda e-PRIAs, kus vajalikud andmed on eeltäidetud metsaomanikule kuuluvate toetusõiguslike metsaaladega ning taotluse saab esitada vaid mõne minutiga. E-taotluse allkirjastamiseks on vajalikud kehtiv ID-kaart ja pin-koodid või mobiil-ID.

Taotluste täitmisel ja esitamisel aitavad metsaühistud üle Eesti.