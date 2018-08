Tänasest lõppes suure tuleohuga aeg

KAKS LENNUMASINAT: Eestis on vaid kaks lennumasinat, mida saab tulekahjude kustutamiseks kasutada. Kui on rohkem vaja, saabub 24 tunniga abi naaberriikidest. Dagne Mihkels

Päästeamet vahendab, et 14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses langenud. Sellegipoolest on nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias oluline silmas pidada peamisi tuleohutusnõudeid.