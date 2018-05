Tänasest hakkab Euroopas kehtima uus andmekaitseõigus

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep selgitas: „Ei ole võimalik arendada edukalt digitaalseid teenuseid ja infotöötlust, kui inimesed ei usalda seda, kuidas nende kohta käivat teavet käideldakse. Uue andmekaitseõiguse rakendamist tuleks kasutada selleks, et korrastada andmetöötlust ja infoturvet ettevõtetes ja asutustes. See loob usaldust ja parandab konkurentsivõimet. Aga soovitan ka hoiduda juriidilisest ülemõtlemisest. Andmekaitse eesmärk ei ole öelda, et mitte midagi ei tohi teha, vaid näidata, kuidas vajalikke asju saab õigesti teha.“

Inspektsiooni tegevuse kohta ütles peadirektor, et põhitähelepanu on esimesel aastal avalikul sektoril. Inspektsiooni juures tegutseb keskasutuste esindajatest nõukogu, mille kaudu korraldatakse andmekaitse ühtlast rakendamist ja kogemuste vahetamist riigi- ja omavalitsusasutustes.