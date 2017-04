Tänasel Toiduliidu aastakonverentsil selgub Eesti parim toiduaine 2017

Täna toimub XI Toiduliidu aastakonverents „Milline on Eesti toidu väärtus? Riigile, ettevõtjatele, tarbijatele“, kus kuulutatakse välja ka Eesti Parima Toiduaine konkursi võitja. Võitjale annab auhinna üle vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Lisaks konkursi võidutootele selgub aastakonverentsil ka parim toode tervisele, parim mittealkohoolne jook, parim alkohoolne jook ja parimad tooted piirkondlikelt väikeettevõtetelt.

„See on suur tunnustus kõigile toidu tootmisega seotud inimestele, et vabariigi president austab oma kohalviibimisega toidutootjate aasta tippsündmust,“ ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

„Ometigi teeb mind murelikuks, et valitsuse viimase aja maksupoliitilised otsused väljendavad selgelt, et kodumaise toidu tootmist ei väärtustata. Veelgi enam, mulle tundub, et eesmärgiks on võetud ühes sektori – Eesti joogitööstuse – täielik väljasuretamine. Kui vaadata Eesti poelettidel ringi, siis millistes riikides veel leiab nii laialdase ja mitmekesise valiku kodumaisetest toodetest? Neid pole palju,“ lisas ta.

Potisepa sõnul sai ka konverentsi pealkiri valitud sellest lähtuvalt, et arutleda Eesti toidu väärtuse üle riigi, ettevõtjate ja tarbijate jaoks. „Hea meel on selle üle, et enam kui 80% Eesti tarbijatest eelistab kodumaist toodangut. Kahjuks tuleb aga arvestada sellega, et kõik ettevõtetele suunatud maksupoliitilised otsused väljenduvad toodete lõpphinnas tarbijatele,“ tõdes Potisepp.