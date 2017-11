Tänaseks on ID-kaardi uuendanud 150 000 inimest

Täna õhtuse seisuga on oma ID-kaardi uuendanud 150 000 inimest. Eile õhtul samal ajal oli see number 120 000.

Kauguuendamise kaudu on edukaid uuendusi olnud tänase seisuga 118 000, Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes on uute sertifikaatidega ID-kaardi saanud 32 000 inimest.

Kauguuendamise rekord tehti eile, kui oma arvutis uuendas ID-kaardi sertifikaadid üle 23 000 inimese, täna kella 18 seisuga on kauguuendusi olnud ca 17 000.

„Kauguuendamise rakendus on töötanud alates eelmisest neljapäevast suuremate tõrgeteta ning iga päev on õnnestunud uuendamiste arv aina kasvanud. Koormused on seni olnud väiksemad hilisõhtul ja varahommikul ehk kella üheteistkümnest õhtul kuni kella kuueni hommikul. Kindlasti on neid, kellel esimesel võimalusel uuendamine ei õnnestu, kuid soovitan mõne aja pärast uuesti proovida. Täna on sertifikaatide uuendamine võtnud aega keskmiselt viis minutit,“ ütles Riigi Infosüsteemi Ameti infrastruktuuri osakonna juhataja Tarmo Hanga.

3. novembri hilisõhtul peatas riik ca 760 000 turvariskiga ID-kaardi sertifikaadid. Pärast sertifikaatide peatamist on kaardi uuendanud 110 000 inimest.

Vaata uuendamise juhiseid siit.