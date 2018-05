Täna toimub Eesti suurim heategevuslik aktsioon "Kevadkoputus"

Programm on avatud Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Keila linnas, Harku vallas, endises Vasalemma vallas ja Keila vallas; alates suvest ka Põltsamaal, Juurus ja Paldiskis. SOS Lasteküla peretugevdusprogrammi ühe aasta eelarve on 274 350 eurot.

Peretugevdusprogrammis osalemine on pere jaoks vabatahtlik. Nõutav on vaid kolmepoolse lepingu allkirjastamine: pere esindaja, kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja SOS Lasteküla perede tugitöötaja. See on vajalik, et pere võtaks programmis osalemist tõsiselt ja suudaks vähemalt minimaalse aja jooksul, kuus kuud, programmis püsida.

Igakevadine heategevusaktsioon Kevadkoputus toimub juba 12. korda. Ustele koputavad tudengid sõidavad suvel USA-sse hariduslikke raamatuid müüma ja sel moel oma õpinguteks raha koguma.

„Eelmisel aastal kogusime aktsiooniga rekordilised 50 000 eurot. Tänavu loodame lahkete inimeste abiga rekordi ületada,“ märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Ranol Kaseväli.

„Kogemused on näidanud, et ukselt uksele käimine on tegelikult inimestele sobilik annetusviis, sest tihti ei teata, kuhu või kuidas annetada. Heategevuslik aktsioon on noorte jaoks ka ideaalne ettevalmistus ja proovikivi, andes aimu, millised väljakutsed võivad USAs ees oodata.“

Inimesed, kelle ukseni tudengid reedese aktsiooni raames ei jõua, kuid aidatasoovija saab:

* teha ülekande SOS Lasteküla Ühingule (kontonumber EE062200221001178590),

* külastada aitamiseks SOS Lasteküla kodulehte

* helistada annetusnumbritele 900 66 90 (5 €), 900 66 80 (10 €), 9006670 (25 €)

Kuidas „Kevadkoputuses“ osalevat tudengit ära tunda, vaata SOS Lasteküla kodulehelt!