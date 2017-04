Täna tähistatakse Peterburis 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest

Täna möödub 100 aastat eestlaste meeleavaldusest Petrogradis, millega nõuti Eestile autonoomia andmist. Seda olulist verstaposti Eesti teel iseseisvuse poole tähistatakse täna Peterburis Jaani kirikus tänujumalateenistuse ning Eesti rahvusmeeskoori kontserdiga.

Eestlaste meeleavalduse 100. aastapäeva meenutatakse koos kohalike eestlaste ja konsulaarkorpusega. Kirikus avatakse mälestustahvel 100 aasta taguse meeleavalduse meenutamiseks, samuti näitus toonaste sündmuste ja Jaani kiriku seotusest. EELK peapiiskop Urmas Viilma viib läbi jumalateenistuse ning esineb Eesti Rahvusmeeskoor. Sõna võtavad peaminister Jüri Ratas ja Eesti peakonsul Peterburis Jaanus Kirikmäe.

„Just Jaani kiriku eest sai 1917. aasta 8. aprillil alguse 40 000 eestlase meeleavaldus ja rongkäik Tauria palee juurde. Autonoomia saavutati neli päeva hiljem tehtud Venemaa Ajutise Valitsuse otsusega ning see oli suur samm Eesti iseseisvuse suunas. Seetõttu me seda sündmust ka Eesti Vabariik 100 raames tähistame,“ rääkis EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

Eesti rahvusmeeskoori kontserdi tänane kava on kokku pandud Cyrillus Kreegi, Artur Kapi, Rudolf Tobiase, Mart Saare jt teostest. Koori peadirigendi Mikk Üleoja sõnul on kontserdi pealkirjaks valitud "Püha paik" sihilikult üsnagi ambivalentse tähendusega. "Ühest küljest on need laulud Eestimaast, mis otse loomulikult ongi meie jaoks püha paik. Teisest küljest on kontserdil esitatavad heliloojad oma õpingute jooksul seotud olnud Peterburi konservatooriumiga, mis oma koolkondade ja haridusega on paljuski pannud aluse Eesti professionaalse heliloomingu sünnile. See on olnud püha paik Eesti muusika jaoks," lisab Üleoja.

Sajand tagasi toimunud eestlaste meeleavalduse mõjul liideti Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga ja tekkis Eesti rahvuskubermang. EV100 avasündmus toimub 16. aprillil suure matkana endisel kubermangupiiril, mis kulgeb Peipsi rannalt Läänemere kaldale.