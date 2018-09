Täna tähistatakse Eestis suitsiidiennetuspäeva

MTÜ Peaasjad ja rattasõprade seltskond Ehh, Uhhuduur kutsuvad sellega seoses märkama, üksteist hoidma ja rattaga ümber Eesti sõitma.

MTÜ Peaasjad eestvedamisel peetakse rahvusvahelist suitsiidiennetuspäeva ka Eestis. Sel korral toimub nädalajagu kestev algatus „Rattaga ümber maakera“.

Eesmärk on hoida nii iseennast kui oma lähedasi. Sõidetud kilomeetreid saab ka „annetada“ ja siht on teha Eestile peale vähemalt üks tiir, rattasõprade kaasabil loodetavasti isegi 100.

Iga aasta kaotab Eestis umbkaudu 200 inimest suitsiidi läbi oma elu. Kui 2017. aastal hukkus liikluses 67 inimest ja tulekahjude tõttu kaotas oma elu 39 inimest, siis samal perioodil suri enesetapu tagajärjel enam kui kaks korda sama palju inimesi kui nendes kahes kokku, täpsemalt 226.

See tähendab, et sagedamini kui üle päeva otsustab keegi meie seast oma elu lõpetada. Arvatakse, et iga enesetapu kohta on Eestis umbes 25 enesetapukatset.

Enesetapud on väga sageli seotud vaimse tervise raskuste ja psühhiaatriliste haigustega.

„Levinuimad vaimse tervise haigused on depressioon, ärevus- ja sõltuvushäired. Nende sümptomid, sealhulgas enesetapumõtted ja enesetapusoov on enamikel juhtudel osaliselt või täielikult ravitavad,“ rääkis Anna-Kaisa Oidermaa, MTÜ Peaasjad tegevjuht.

„Just seepärast kutsume inimesi järgmisel nädalal rattaga sõitma ja maha sõidetud kilomeetreid „annetama“. Kui me hoiame ja märkame üksteist, on see väga suureks abiks nendele inimestele, kelle vaimne tervis häiritud on,“ lisas Oidermaa.

Algatust toetab Ehh, Uhhuduuri rattameeskond, kes oma viimase rattaseikluse kilomeetrid on juba kokku kogunud ja algatusele ka annetanud.