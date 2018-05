Täna suri 101-aastasena Välis-Eesti koorijuht ja helilooja Roman Toi

Täna suri 101-aastasena Välis-Eesti koorielu eestvedaja ning laulupidude hing, koorijuht, pedagoog ja helilooja Roman Toi.

Roman Toi sündis 1916. aastal Viljandimaal Kõo vallas, aastatel 1932-1936 ja 1941-1944 õppis Toi Tallinna konservatooriumis koorijuhtimist, orelit, kompositsiooni ja dirigeerimist, kirjutas ERR.

1944. aastal põgenes ta kodumaalt Saksamaale, kus ta juhatas põgenikelaagrites koore, korraldas kontserte ja väiksemaid laulupidusid. 1949. aastal siirdus Roman Toi Saksamaalt Kanadasse, kus oli Välis-Eesti kooriliikumise hing, Toronto konservatooriumi õppejõud ning mitmete Välis-Eesti kooride juht. Ta on lõpetanud Chicago ülikooli konservatooriumi, Toronto kuningliku konservatooriumi, Šveitsis Montreaux’s asuva Institute for Advanced Musical Studies ja Toronto ülikooli.

Roman Toi oli Eesti heliloojate liidu vanim liige. Talle on omistatud riigivapi IV klassi teenetemärk ning mitmed EELK teenetemärgid. Roman Toi on Viljandi linna aukodanik ning talle on omistatud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia.

Vahetult Eesti iseseisvumise taastamise eel toimunud 1990. aasta XXI üldlaulupeol oli Roman Toi laulupeo aujuht koos Gustav Ernesaksa ja Richard Ritsinguga, juhatades segakooride esituses Juhan Aaviku teost "Hoia jumal Eestit" ning poiste- ja meeskooride esituses tema enda poolt loodud teost "Aiut-taiut".