Täna sõlmiti Reidi tee ehituse töövõtuleping

Reidi teele rajatakse ühistranspordipeatused Reidi tee – Uus-Sadama tn ristmiku, Reidi tee – Pikksilma tn ja Reidi tee – Narva mnt ristmiku piirkonda. Tööde käigus ehitatakse või rekonstrueeritakse tänavavalgustus; sademevee- ja olmevee kanalisatsioon, sh rekonstrueeritakse Kadrioru ja Pirita sademevee väljalasud, veetrassid, sidekanalisatsioon, elektri õhuliinid ja maakaabelliinid, gaasitorustik, kaugküttetorustik, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid, rajatakse piirded ja väravad ning rajatakse haljastus (tänava- ja pargipuud, põõsad, püsikud).

Töövõtulepingu kogumaksumus on 38 113 503 eurot koos käibemaksuga. Lepingusse on kaasatud kaasfinantseerijatena AS Tallinna Vesi ning OÜ Elektrilevi. Tööde teostamiseks on 550 päeva. Reidi tee ehitust toetatakse Ühtekuuluvusfondist toetuse määraga 85% ning ehitust kaasfinantseerib ka Tallinna Sadam.