Täna registreeritud erakonna Rahva Tahe juht: ühinema on oodatud ka inimesed, kes pole meie vaadetega nõus Indrek Tark reporter RUS 16

Erakond Rahva Tahe Foto: Sotsiaalmeedia

Äriregistrisse tehti täna sissekanne, et registreeritud on uus erakond nimega Rahva Tahe. Asja eestvedaja ja erakonna esimees Madis Sütt ütles Delfile, et erakond on maailmavaateliselt sõbralik-konservatiivne.