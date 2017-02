Täna Radaris: mis oleks, kui võtaksime vabadussambalt klaasi ümbert ära?

Vabadussammas Foto: Vallo Kruuser

Kaheksa aastat tagasi andis üle seitsme tuhande inimese allkirja selle vastu, et Vabaduse väljakule praegusel kujul sammast ei püstitataks. Aastatega on kired vaibunud, aga üleüldist vaimustust samba vastu pole tekkinud. Nüüd on arhitekt Karli Luik pakkunud välja idee: mis oleks, kui eemaldaksime sambalt klaaspaneelid ja kasutaksime ära nende all olevat betoonsammast?