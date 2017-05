Täna on viimane võimalus kuni 1500 eurosele stipendiumile kandideerida

Veel täna saavad talendikad 5.-12. klasside noored taotleda Tulevikutalendi tiitlit ja kuni 1500 eurost stipendiumit.

Seitsmendat korda toimuvale stipendiumikonkursile Tulevikutalent oodatakse osalema noori, kel on silmapaistavaid tulemusi valdkondades: teadus, sport, kultuur ja ettevõtlikkus.

Enim on tänaseks laekunud taotlusi sporditalendi ja kultuuritalendi kategooriates. “Maxima poolt ellu kutsutud konkurss on hea võimalus tunnustuse ja stipendiumi abil oma annet edasi arendada ning unistustele lähemale liikuda. Näiteks teadustalentideks ootame kandideerima noori, kel on mitte ainult eeskujulikud tulemused loodusteaduste olümpiaadidelt ja konkurssidelt, vaid ka julged arendused ja huvitavad leiutised,” innustas žüriiliige Aigar Vaigu noori julgelt taotlusi esitama.

Täna on noortel viimane võimalus esitada oma motivatsioonikiri- või video, juhendaja soovitus, loetelu senistest suurimatest saavutustest ja lisada juurde vanema volitus ning hinnete väljavõte. “Kandideerida saab täna kuni kl 23:59 kodulehel SIIN. Sealt leiab juhindumiseks 10 lihtsat sammu ning eelmise konkursi võitjate õpetlikud videod,“ täpsustas jaeketi avalike suhete juht Katja Ljubobratets.

Laekunud taotlused vaatavad üle oma alal tippu jõudnud tuntud žüriiliikmed. Sporditalentide seast valib tugevaimad välja olümpiavõitjast korvpallitreener Tiit Sokk, kultuurivaldkonna noori hindab laulja ja muusikanäitleja Gerli Padar. Ettevõtlikkustalente hindab ETV+ peatoimetaja ja noorte ettevõtlikkuse edendajana tuntud Darja Saar ning tublimad teadustalendid selgitab välja teadussaate Rakett69 kohtunik Aigar Vaigu.