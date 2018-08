Täna on ülemaailmne üledoosisurmade teadlikkuse päev

Siiski on kuue kuu jooksul narkootikumide üledoosi tõttu surnud esialgsetel andmetel 20 inimest, kellest noorim oli vaid 13-aastane neiu. Eelmisel aastal suri narkootikumide üledoosi tõttu 110 Eesti elanikku.

„Ka üks kaotatud elu on liiga palju, igaüks neist on kellegi lähedane, laps, sõber või vanem,“ ütles TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova. „Õnneks hakkab Eesti ühiskond mõistma, et narkomaania on haigus ning narkootikumidest sõltuvuses olevaid inimesi tuleb ja ka saab aidata. Naloksooniprogramm on üks osa riigi pakutavast abist.“

Naloksoon on üledoosi korral elu päästev ravim, mis tuleb üledoosi saanud inimesele õigeaegselt manustada. TAI koordineeritava ja rahastatava naloksooniprogrammi raames õpetatakse narkootikume süstivatele inimestele ja nende lähedastele ravimi kasutamist ja jagatakse ravimit. Samuti kasutab naloksooni oma väljakutsetel kiirabi.

Sellel sügisel jõuab Eestisse retseptiravimina ka ninna pihustatav naloksoon, mille kasutamine on lihtsam. „Kui tarvitate ise või kui teie lähedane tarvitab opioide (näiteks fentanüül või heroiin), siis tasuks elupäästavt ravimit igaks juhuks kaasas kanda,“ ütles Kurbatova. „Siiski tuleb pärast ravimi manustamist alati kutsuda kohe ka kiirabi.“

2017. aastal sai TAI abiprogrammide kaudu ravi või rehabilitatsiooni 1473 narkootikume tarvitavat täiskasvanut ja 184 alaealist. Nõustamist ja kahjude vähendamise keskuse teenuseid sai ligi 5500 inimest. Ravi ja rehabilitatsiooni pakkuvate asutuste nimekirja koos kontaktidega leiab siit.

OLULINE TEADA

Kuidas üledoosi ära tunda?