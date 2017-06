Täna on üleilmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev

Viiest eakast ohvrist neli on naised. Neljal juhul viiest on vägivallatseja purjus.

15. juuni märgib ülemaailmset eakate väärkohtlemise teadvustamise päeva. 2017. aasta teadvustamise päeva teemaks on "Märka ja peata eakate majanduslikku ärakasutamist: inimõiguste probleem".

Teemapüstituse raames pööratakse tähelepanu eakate materiaalsele ärakasutamisele kui mitmetahulisele inimõiguste probleemile, antud väärkohtlemise vormi tuvastamisele ning meetmetele, kuidas vanemaealisi inimesi rahalise ärakasutamise eest kaitsta.

Probleem on tõsine ning värskeim näide eakate väärkohtlemisest on 38-aastase Elois-Catherine H., endise nimega Liis Haaveli tegevusest, keda kahtlustatakse identiteedivarguses ning eakatelt raha välja petmises.

Seni kogutud info põhjal pettis naine eakatelt meestelt nende terviseseisundit ära kasutades välja kannatanute pangakaardid ning võttis kontodelt suures summas sularaha välja. Samal ajal kasutas naine valeidentiteeti ning esines sotsiaaltöötajatele eakate kannatanute sugulasena. Ohvritele tekitatud kahju on vähemalt 50 000 eurot.

Politseil on alust arvata, et naise ohvriks võis langeda veel inimesi. Seetõttu palume kõigil, kes tunnevad fotol oleva naise ära või kelle lähedased võivad olla sarnase petuskeemi ohvriks langenud, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 612 4375 või hädaabinumbril 112.

Fookuses ka eakatevastane vägivald

Ülemaailmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev kutsuti ellu 2006. aastal ning selle eesmärgiks on juhtida tähelepanu eakate väärkohtlemisele kui sageli varju jäävale sotsiaalsele valukohale.

Eakatevastasele vägivallale pööratakse üha enam tähelepanu ka Eestis. Tartu ülikool ning naiste tugi- ja teabekeskus osalevad rahvusvahelises Euroopa Liidu projektis WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse, 2017-2018). Selle projekti raames uuritakse vanemaealisi naisi, kes on ühtlasi vägivalla ohvrid. Projekti partnerid soovivad juhtida tähelepanu peamistele takistustele ja puudujääkidele, mis piiravad tervishoiuasutuste efektiivset toimimist vanemaealiste koduvägivallaohvrite abistamisel.

Eakad on keeruline ohvrite grupp, sest abini jõuavad vähesed. Enamiku juhtumite puhul on ründaja pereliige, enamasti poeg. Pensionipäev on eakatevastase vägivalla haripunkt, kirjutas Eesti Päevaleht 20. märtsil 2017.