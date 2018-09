Täna on rahvusvaheline rasestumisvastaste vahendite päev

TANCO (European Thinking About Needs in COntraception) uuring viidi läbi veebiküsitlusena tervishoiutöötajate ning nende juures visiidil käinud naiste hulgas.

Uuringu viis läbi rahvusvaheline turu-uuringufirma Psyma Health and Care, rahastas Bayer AG ning ligipääsu tervishoiutöötajate kontaktidele andis uuringufirmale rahvusvaheline erialaorganisatsioon Euroopa Kontratseptsiooni ja Reproduktiivtervise Ühing (European Society of Contraception and Reproductive Health).

Valimisse kuulusid Hispaania, Portugal, Prantsusmaa, Šveits, Iirimaa, Rootsi, Soome, Sloveenia, Tšehhi, Poola ja Belgia.

Küsitleti 676 tervishoiutöötajat (87% naistearstid, 8% üldarstid, 5% õed või ämmaemandad) ja 6027 reproduktiivses eas naist (vanuses 18-49 aastat).

Uuringus osalenud naiste hulgas oli sünnitanuid 45% ning sünnitamata naisi 55%. 72% küsitletutest ei plaaninud lapsi saada järgmise 3–5 aasta jooksul. Rasestumisvastaseid vahendeid kasutas enamik vastanutest (90%) ning üle poole uuringus osalenud naistest (55%) kasutasid pille.

Kolme levinuima vahendi (pill, minipill ja nn hormoonspiraal) puhul olid oma valikuga kõige rohkem rahul hormoonspiraali (levonorgestreeli vabastava emakasisese süsteemi ehk LNG-ESS) kasutajad.

Nii naised kui tervishoiutöötajad hindasid kontratseptiivide juures tähtsaimaks usaldusväärset toimet. Uuringu andmed avaldati ajakirjas European Journal of Contraception and Reporductive Health Care ning esitleti esmakordselt 11. mail Euroopa Kontratseptsiooni ja Reproduktiivtervise Ühingu 15. kongressil (15th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health).