Täna õhtuks oli oma ID-kaarti uuendanud 120 000 inimest

Täna õhtuse seisuga on uuendatud 120 000 ID-kaardi sertifikaati, viimase ööpäeva jooksul on uuendusi olnud 18 000.

Alates 25. oktoobrist kuni täna õhtuni on kauguuenduse teel enda ID-kaardi uuendanud 92 000 inimest, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindustes on uute sertifikaatidega kaardi saanud 28 000 inimest.

Nii kauguuendus kui ka uuendamine PPA teenindusest on täna sujunud tõrgeteta, süsteemid on vastu pidanud. Siiski tuleb nii kauguuendades kui ka teenindusse kaarti uuendama minnes arvestada mõningase ajakuluga ning säilitada kannatlikku meelt.

"Kui kohe enda arvutis uuendamine ei õnnestu, siis tasub mõne aja pärast uuesti proovida. Hilisematel kellaaegadel on koormus ka kindlasti väiksem," selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juht Margus Arm.

Paljud inimesed on viimastel päevadel pöördunud PPA poole, sest on saanud sertifikaatide peatamise kirja, kuigi nad on oma kaardi uuendanud või ei kuulu nende ID-kaart turvariskiga ja peatatud sertifikaatidega kaartide hulka. Suur osa sellise kirja saajatest on lapsevanemad, kes said teate oma alaealise lapse kaardi kohta.

"Peatatud 760 000 ID-kaardi seas on 120 000 lapsele väljastatud ID-kaarti. Paljude teismeliste puhul on teavitus läinud otse neile endile, kuid enamike laste puhul läheb teavitus lapsevanemale, kes on kaardi taotleja. Laste ID-kaarte ei ole vaja uuendada, kui laps ID-kaarti elektrooniliselt ei kasuta," ütles PPA arendusosakonna büroojuht Margi Ratnik.

Loe veel

Politsei- ja Piirivalveamet saatis seadusest tulenevalt teavituse kõigile inimestele, kelle ID-kaardi sertifikaadid peatati, reedeõhtuse, 3. novembri seisuga, mil peatamine jõustus.

"Kuna adressaatide hulk oli sadades tuhandetes, lõppes teavituse saatmine alles täna, 6. novembri ennelõunal. Alates sertifikaatide peatamisest on oma kaardi uuendanud ligi 50 000 inimest, aga nad kõik on saanud teavituse selle kohta, et reede ööl vastu laupäeva nende kaardi sertifikaadid peatati," selgitas Margit Ratnik. "Kui olete juba kaardi uuendanud, ei ole vaja sellega enam uuesti PPA teenindusse tulla või seda uuesti kauguuendada."