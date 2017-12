Täna mälestavad politseinikud langenud kaaslasi: taasiseseisvas Eestis on hukkunud 23 korrakaitsjat

Täna, 23 aastat tagasi hukkus Järvamaal Mäo ristil tulevahetuses kaks politseinikku ning üks korrakaitsja sai raskelt vigastada. Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti töötajad ja siseminister Andres Anvelt mälestavad täna Mäos kõiki teenistuskohustuste täitmisel hukkunud kolleege.

“15. detsembri Mäo sündmused puudutavad mind eriliselt, sest olin ise seotud selle kuriteo lahendamisega. Me kõik peaksime mäletama Mäos hukkunud Marek Lemmingut ja Argo Kivi ning ka ülejäänud 21 korrakaitsjat, kes on andnud oma elu tänase turvalise Eesti eest,” ütles siseminister Andres Anvelt.

„Politseinike missioon ja südameasi on inimesi aidata ning kaitsta, pannes vajadusel selleks ohtu oma elu ja tervise,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. „23 aastaga on 23 politseiametnikku Eesti rahvast teenides maksnud kõige kõrgemat võimalikku hinda – nad andsid teiste inimeste turvalisuse nimel oma elu. Mitte kellegi võimuses ei ole neid tagasi tuua, aga me kõik saame palju ära teha selle nimel, et enam kunagi ei peaks ühegi politseiniku pere leinama teenistuskohususte täitmisel hukkunud lähedast.“

Täna õhtul kell 17 asetavad PPA peadirektor Elmar Vaher ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu Mäo mälestusmärgi jalamile hukkunute auks pärja.

Tseremooniale järgneb kell 18 algav mälestuskontsert Paide kirikus, kus esinevad Politsei- ja Piirivalveorkester Hando Põldmäe juhatusel ning Eesti Rahvusmeeskoor. Kontsert on tasuta ja kuulama on oodatud kõik huvilised.

Hingepalve peab kaplan Tõnis Kark.

Järvamaal Mäos asuv mälestusmärk püstitati traagiliselt hukkunud Järva liikluspolitseinike Marek Lemmingu ja Argo Kivi mälestuseks, kes 15. detsembril 1994. aastal peatasid Mäos dokumentide ja koorma kontrolliks veoauto KAMAZ. Veoauto koormaks oli eelmisel päeval Tallinnast röövitud alkohol. Koorma ülevaatuse ajal väljus veoautost Andrei Iljuhhin, kes avas politseinike pihta tule. Marek Lemming hukkus sündmuskohal ning Argo Kivi suri teel haiglasse.

Taasiseseisvunud Eestis on teenistuskohustuste täitmisel hukkunud 23 politseiametnikku.