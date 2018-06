Täna mälestatakse üle Eesti juuniküüditamise ohvreid

Täna, 14. juunil möödub 77 aastat juuniküüditamisest. Sel päeval meenutatakse 1941. aasta küüditamisohvreid üle kogu Eesti.

Tallinnas meenutatakse ohvreid mälestustseremoonia ja “Pisarate mere” installatsiooniga Vabaduse väljakul.

Kell 12 algab mälestustseremoonia Hirvepargis Lindamäel. Samal ajal täidavad Vabaduse väljaku tuhanded “pisarad” ehk helesinised õhupallid.

"Meie igapäevane elukorraldus on väärtus, mida me ei oska igapäevaselt märgata, kuid on alus selleks, et õppida, areneda, lähedastega koos olla ja elada täiel rinnal. Me peame mäletama ajaloost neid lugusid, mis näitavad meile ohte ja peame neist lugudest õppima,” ütles Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.

Tänavu aitavad just Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased 14. juuni varahommikul Inimõiguste Instituuti, et Vabaduse väljak kattuks ohvreid mälestavate “pisaratega”.

Tallinnas Vabaduse väljakul on võimalik näha ülevaadet rohkem kui 12 000 represseeritu nimega, keda 1941. a toimunu otseselt puudutas – muuhulgas küüditatud ja vangilaagritesse saadetud, need, kes põgenesid või end varjasid, ning Siberisse küüditatud peredes sündinud lapsed.

Nimekirjas on ka 1940. a küüditatud Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri perekonnad.

Vabaduse väljaku mälestuspäeva korraldajad panevad kõigile südamele, et õhupalle lendu ei lastaks. Kuigi need on biolagunevast materjalist, võivad need siiski loodust kahjustada.