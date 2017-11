Täna hommikuks oli ID-kaarti uuendanud juba 86 000 inimest, nende seas ka suur osa eelisjärjekorda kantutest

Täna hommikuks oli ID-kaarti kokku uuendanud 86 000 inimest. Politsei- ja piirivalveamet teatas, et nende hulgas on ka suur osa eelisjärjekorda kantud inimestest, kes peavad ID-kaarti vältimatult kasutama oma igapäevatöös.

"Teenindustes on tänane päev sujunud tõrgeteta, järjekorrad üle Eesti on kümmekond minutit, aga näiteks Pärnu teeninduses ei ole üldse järjekorda," ütles PPA peaspetsialist Merlin Mängel.

Tammsaare tee büroos käinud Delfi fotograaf seal erilist järjekorda ei täheldanud.

"Kellel on enne homset tööpäeva kindlasti vaja oma ID-kaart uuendada, saab seda teha täna kelle kolmeni PPA teeninduses ning igal ajal koduarvutis," lisas Merlin Mängel.

Kokku on praeguseks uuendatud 86 000 ID-kaarti, neist 63 000 kauguuendamise teel ja 23 000 PPA teenindustes. Suur osa eelisjärjekorda kantud inimestest, kelle hulgas on tervishoiutöötajaid, õiguskaitsega seotud inimesed ja ka näiteks raamatupidajad, on oma ID-kaardi juba uuendada jõudnud.

Täpsemalt kanti eelisjärjekorda kokku ligi 34 000 inimest, kellest tänaseks ligi 20 000 on oma uuendused jõudnud ära teha.

Inimesed, kes peavad ID-kaarti vältimatult kasutama oma igapäevatöös, saavad peatatud ID-kaardi sertifikaate kauguuendada või minna täna kella 15-ni avatud PPA teenindustesse.