TÄNA DELFI TV-s: Tallinna linnaisad ja eksperdid jagavad selgitusi Reidi tee ehituse teemal

„23. juulil alanud Reidi tee ehitus Tallinna kesklinnas on väga mahukas projekt, mille kohta on tõenäoliselt igal linnaelanikul oma arvamus. Kõige rohkem puudutab ehitus sadama piirkonna elanikke ja eelkõige neile mõeldes otsustasimegi infotunni korraldada. Oodatud on muidugi ka kõik teised, keda huvitab Reidi tee ehitus, selle mõju kohalike inimeste elule ja liikluskorraldusele ning ehituse lõpptulemus,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Infotund toimub täna algusega kell 18 Tallinna ülikooli auditooriumis M-225 (Mare maja, Uus-Sadama 5). Selgitusi jagavad ja küsimustele vastavad nii ehitaja kui tellija esindajad: projektijuht Marek Jassik, Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik, muinsuskaitse arheoloog Ragnar Nurk. Infotundi juhib Kesklinna vanem Vladimir Svet.