Täna algava Saaremaa ralli stardis on kümme varasemat võitjat

Täna algavale 50. Saaremaa rallile on registreerunud 176 ekipaaži 12 riigist, saarlaste rallipaare on stardis 24. Võistlusrajale tuleb ka kümme selle võidusõidu varasemat võitjat.

Ralli direktor Toomas Sepp on võistlejate koosseisuga rahul, sest 12 riigi lipud lehvivad ja osavõtjaid on palju.

“Sportlik tase on tihe ja seda kindlasti ka erinevates klassides,” märkis ta. “Kindlasti läheb andmiseks absoluudi kohtade peale ja masinaklassides sees on ka veel tiitleid jagamata. Esiveoliste klassis on kohal mehed Norrast ja Rootsist, nii et tase on päris hea ja üle keskmise.”

Juubeliralli stardirivi avab 2008. ja 2011. aasta Saaremaa ralli võitja ning autoralli MM-arvestuse hetkel teine mees Ott Tänak, kes istub tuttava Ford Fiesta RS WRC rooli. Ta kõrvalistmel võtab koha sisse 2009. ja 2013. aastatel ralli võitja ning tänavuse hooaja 4WD absoluutarvestuse meister Georg Gross.

Teisena antakse start 2015. aasta Saaremaa ralli võitjatele Egon Kaurile ja Annika Arnekile, kellele see on hooaja teine start uuel Ford Fiesta protoautol.

Valitseva Saaremaa ralli võitjana asub võistlustulle Siim Plangi. Möödunud aasta võistluse võitja on oma Mitsubishi Lancer Evo X vahetanud Škoda Fabia R5 vastu ning tema kõrvalistmel on Urmas Roosimaa.

Allikas: Saarte Hääl

Vaata ka videot Saaremaa ralli testsõitude kohta, mis tõid ka avariisid!