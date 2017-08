Täna algas e-hääletamise beetatestimine

Tänasest algab e-hääletamise keskkonna avalik beetatestimine, kus kõik saavad anda hääle Eesti kõige looduskaunimale paigale, teatas vabariigi valimiskomisjon.

Valimisteenistus on tänulik kõigile proovihääletajatele, kes annavad oma hääle ja panuse uue süsteemi testimiseks.

Testhääletamisel tuleb läbi teha sama protseduur kui valimistel e-hääletades. Kuigi e-hääletamise süsteemi on uuendatud, ei ole valija jaoks midagi muutunud. Valija laeb ikka alla valijarakenduse, veendub, et tal on olemas internetiühendusega arvuti ning kasutab enda identifitseerimiseks ID-kaarti, digi-ID-d või mobiil ID-d.

Testhääletamine lõpeb reedel kell 18. Hääle looduskaunimale paigale saab anda siin.