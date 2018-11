Täna algab HIV kiirtestimise nädal

Tasuta kiirtestida saab alates tänasest Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Paides, Säreveres, Kohtla-Järvel ja Narvas.

Üle-euroopaline HIV testimisnädal toimub igal aastal novembrikuu lõpus. Eesmärk on laiemalt teadvustada HIV testimise vajadust ja meenutada, et enda ja lähedaste tervisest tuleb hoolida.

Samuti kutsuvad korraldajad inimesi eeskuju näitama ja enda osalemist testimises jagama sotsiaalmeedias märksõnadega #eestitestib #minahoolin.

SA Koos HIV Vastu juhi Vilja Toomasti sõnul takistab inimeste vähene teadlikkus HIV-infektsiooniga inimeste üles leidmist.

„Mullu Emori läbi viidud uuringu tulemuste järgi on seitse inimest 10-st kindlad, et HIV levib Eestis peamiselt süstivate narkomaanide seas. See näitab, et suur osa peab HI-viirust endiselt ainult riskirühmade haiguseks.

Ainult veerand vastanutest nimetasid peamiseks HIV leviku viisiks sugulist vahekorda. Ometi on Eestis oluliselt kasvanud just nakkuse heteroseksuaalne levik, viimaste aastate diagnoositud HIV viiruse levik on kuni 40% ulatuses heteroseksuaalsel teel.“

Miks see nii on, näitab TAI poolt tänavu Eesti inimeste seas läbi viidud seksuaalkäitumise uuring – paljud üle 40-aastased ei kasuta juhusuhetes kondoomi.

„Kondoomi peetakse ekslikult ainult rasestumisvastaseks vahendiks ja sugulisel teel levivate haiguste ärahoidmisele ei pöörata nii palju tähelepanu,“ lisas Toomast.

TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise keskuse vanemspetsialisti Iveta Tomera sõnul on võrreldes 30 aasta taguse ajaga, mil Eestis diagnoositi esimesel inimesel HIV, viiruse levik küll stabiliseerunud, kuid endiselt väga kõrge: uute infekstioonide sagedus on Eestis Euroopa kõrgeimate seas.