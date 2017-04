Täna 100 aastat tagasi ühendati eestlaste asualad üheks Eestimaaks

Täna sada aastat tagasi ühendati eestlaste asualad esimest korda ajaloos üheks Eestimaaks. Selle tähtsa ajaloolise sündmusel puhul peetakse täna Pärnumaal Mihkli kirikus tänujumalateenistus ja Eesti Rahvusmeeskoori kontsert, kus osaleb ka peaminister Jüri Ratas.

Petrogradis toimunud eestlaste meeleavalduse mõjul liideti Venemaa Ajutise Valitsuse 12. aprilli 1917 otsusega Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga, nii tekkis autonoomne Eestimaa kubermang.

Täna kell 17 algaval sündmusel viiakse läbi oikumeeniline tänujumalateenistus. Kõne peavad peaminister Jüri Ratas ja EELK peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Rahvusmeeskoor (dirigent Mikk Üleoja) esitab kava "Tasase maa laul", milles kuuleb Veljo Tormise, Villem Kapi, Konstantin Türnpu, Eduard Tubina ja Gustav Ernesaksa loomingut. Samuti esinevad Lihula naiskoor "Leelo", Lihula meeskoor ning kohalikud noored.

Neli päeva tagasi tähistati Peterburis sajandi möödumist Eesti suurimast poliitilisest meeleavaldusest enne laulvat revolutsiooni. 40 000 eestlase marss Petrogradis tõi soovitud tulemuse 12. aprillil 1917. "See oli täna sada aastat tagasi, kui eestlaste asualad liideti ning sündis meie rahvuskubermang. Sajandivanused sündmused on meie ajaloos märgilise tähtsusega, sest siis sündisid olulised eeldused meie vaba Eesti riigi tekkeks," lausus peaminister Jüri Ratas.

"Need kuupäevad on kogu meie rahva pidupäevad, millest on oodatud osa saama kõik meie inimesed, igas talus, külas, vallas või linnas. Usun, et kõigis vanuses ja igast rahvusest eestimaalased tähistavad neid sündmusi uhkuse ja tänutundega ning mõtlevad austusega meie esivanematele, tänu kellele me elame vabas Eestis," lisas Ratas.

Kui muidu jooksis omaaegne kubermangupiir mööda kihelkonnapiire, siis Mihkli kihelkond oli ainus, mida kubermangupiir kuni 12. aprillini 1917 poolitas. "Seetõttu meenutamegi just Mihkli kirikus Pärnumaal 100 aasta möödumist eestlaste asualade ühendamisest," rääkis EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Ühtlasi läheb Mihklisse esimene "EV100 igas külas" märgis, mis jääb tänast sündmust pikemaks ajaks meenutama," lisas ta. Metallist tähise kirjaga "Eesti Vabariik 100" vastava kuupäeva ja asula nimega saavad edaspidi kõik "EV100 igas külas" algatuses osalejad.

Täna sada aastat tagasi toimunust on ajendatud ka 16. aprillil toimuv EV100 avasündmus. Pühapäeval toimuvad endisel kubermangupiiril Peipsi rannalt Läänemere kaldani rahvamatkad, millele oodatakse osalema 3000 inimest.