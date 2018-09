Tammist tööstuspoliitika ekspertkogule: oleme kiiremad!

„Eestil on olemas väga selge tööstuspoliitika koos kasvuruumi avardavate toetusmeetmete kogumiga. Oleme erialaliitudega teinud tihedat koostööd, et oskaksime pakkuda lahendusi, mis ettevõtjaid kõige rohkem aitavad. Tänane ekspertkogu arutelu on heaks näiteks, et see koostöö toimib,“ ütles Tammist.

Tööstusettevõtete juhtidest koosneva ekspertkogu ning erialaliitude esindajatest koosnevate arengugruppide poolt arutati läbi, milliseid suundi Eesti tööstuses tasub edaspidi võimsamalt arendada, kuidas uued tehnoloogiad muudavad tööstuse ärimudeleid ning milliste uute toodete ja teenustega saab tootjatele tagada parema konkurentsipositsiooni. Esimene aruteluring toimus tänavu kevadel.

„Tööstussektor annab ligi 70% Eesti ekspordist. Kui tahame ekspordilt rohkem teenida, tuleb leida viise eristumaks teistest Ida-Euroopa tootjatest.

Kui suudame pakkuda näiteks tootearendust oma konkurentidest kiiremini, oleme turul paindlikumad ja riisume paksema koore. Tööstuse tarneahelate digitaliseerimine on selle võimaluse vundamendis üks kivi, tehisintellekti kasutamine teine jne,“ loetles minister võimalusi, millest ettevõtjad võiksid nii tema kui erialaliitude sõnul julgemalt kinni haarata.

Kuna üks hea näide uute tehnoloogiate juurutamisel ongi BLRT Grupp, valiti see ka seekordse ekspertkogu kohtumise kohaks.

„Viimastel aastatel on BLRT Grupp teinud suuri investeeringuid, sealhulgas elektroonilistesse infosüsteemidesse, mis soodustab tootmisprotsesside automatiseerimist ja digitaliseerimist.