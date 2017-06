Tammerk: ministeeriumi ametnikuna ei ole Hannes Rummil sobilik juhtida ERR-i saadet

Töötada välisministeeriumis ning samal ajal juhtida ERR-i poliitilist jutusaadet "Samost ja Rumm" ei ole Hannes Rummil sobilik, leiab ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

Seoses Hannes Rummi töötamisega välisministeeriumis "Ministeeriumi kommunikatsiooniametniku osalemine avalik-õigusliku kanali poliitilises jutusaates püsiva osalisena ei ole sobilik. See võib kahjustada ajakirjanduslikku sõltumatust, mida ERRi saadetelt on alust eeldada," sõnas ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk. Seega soovitas Tammerk Vikerraadio peatoimetajale hakata otsima uut saatejuhti.

Tammerk selgitas, et töötades ministeeriumis ametnikuna ning samal juhtides päevapoliitilist saadet võib tekkida huvide konflikt sõltumatu vaatleja ja riigiametniku rollide vahel. "Välispoliitika ja sisepoliitika on tänapäeval tihedalt läbi põimunud. Kui ametnik peab tööpäevadel tegelema riigi mainekujundusega välismaal, võib tal olla keeruline pühapäeval avalik-õigusliku meediakanali eetris kehastuda distantseeritud vaatlejaks," märkis Tammerk. Teise võimaliku stsenaariumina tõi Tammerk välja selle, et vältimaks ametniku töövaldkonnast rääkimist võidakse saatest üldse mõned teemad välja jätta. "Nii võib saate sõltumatus kannatada. Seetõttu on mõttekas otsida selle raadiosaate jaoks uut lahendust," ütles Tammerk kokkuvõtteks.

30. mail teatas Hannes Rumm, et asub tööle välisministeeriumis strateegilise kommunikatsiooni nõunikuna. "See ametinimetus tähendab, et aitan alates juunikuust edastada Eesti välispoliitilisi sõnumeid. Ikka eesmärgiga, et Eesti on nähtav, et meid mõistetakse ja toetatakse," selgitas Rumm Facebookis. Rumm lubas, et kokkuleppel välisministeeriumiga jätkab ka Vikerraadios saadet "Samost ja Rumm".

Eelmise aasta 31. augustil sai läbi Hannes Rummi ametiaeg Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhina. Sellele ametikohale asus ta 2011. aasta 1. septembril.

Hannes Rumm on endine Eesti ajakirjanik, poliitik ja riigikogu liige, kuni 31. augustini 2016 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht.